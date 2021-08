Wie Prinz Charles nun das Loch füllen muss, das Prinz Philip hinterließ

Der Tod des britischen Prinzen Philip ist noch kein halbes Jahr her - und doch: die königliche Familie ist längst wieder zur Tagesordnung übergegangen. Aktuell befindet sich die Queen in ihrem Sommerurlaub auf Schloss Balmoral. Doch auch dort soll sie nicht zur Ruhe kommen. Zuletzt dürfte es vor allem Prinz Andrew gewesen sein, der nachhaltig für schlechte Stimmung im Palast sorgt. Der Grund: Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die US-Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre in New York Klage gegen den einstigen Lieblingssohn der Queen eingereicht hat. Andrew habe sie als Minderjährige missbraucht, behauptet sie. "Ich mache Prinz Andrew für das verantwortlich, was er mir angetan hat", betonte die 38-Jährige in einer Stellungnahme. Sie verlangt Schadenersatz von dem Royal, der die Vorwürfe seit Jahren zurückweist, sich aber wegen seiner Freundschaft zum mittlerweile gestorbenen Multimillionär Jeffrey Epstein von seinen Aufgaben zurückgezogen hat. Die Angelegenheit ist höchst delikat für den Palast - nun soll es an Prinz Charles liegen, die Wogen zumindest intern zu glätten.