Sorge um "Orange Is The New Black"-Star Taryn Manning

US-Schauspielerin Taryn Manning teilte einen bedenklichen Beitrag auf Instagram, den sie selbst als " Schrei nach Hilfe" deklarierte. Manning, die in der Netflix-Serie "Orange Is The New Black" Tiffany "Pennsatucky" Doggett, Insassin eines Frauengefängnisses, spielt, postete ein Foto von sich und ihren Kolleginnen hinter den Kulissen des Drehs und machte bekannt, dass sie an der Premiere der siebten und letzten Staffel nicht teilnehmen werde.