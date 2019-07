"Orange Is the New Black"-Star Danielle Brooks ist schwanger

US-Schauspielerin Danielle Brooks (29) erwartet ihr erstes Kind. Das verkündete die " Orange Is the New Black"-Darstellerin auf ihrem Instagram-Account.

Brooks verkündet Schwangerschaft mit Schnappschuss

Dort veröffentlichte sie einen Schnappschuss, bei dem sie ihren Schwangerschaftstest in die Kamera hält. "So froh, die Nachricht endlich mit euch allen teilen zu können", schrieb Brooks dazu.

In einer Instagram-Story verriet sie weiters, im fünften Monat schwanger zu sein. Die Schauspielerin erklärte dort auch: "Wenn ein Kapitel endet, beginnt ein neues." Eine mögliche Anspielung auf die Gefängnis-Serie, für die Brooks seit 2013 vor der Kamera stand. Die siebte und letzte Staffel von " Orange Is the New Black" startet am 26. Juli bei Netflix.