"Orange Is the New Black": Neuer Knast, neues Pech

Der Gefängnisalltag in Litchfield ist zu Ende. Staffel fünf endete mit der Stürmung des Frauengefängnisses, in dem die Anti-Heldinnen der viel gelobten Netflix-Eigenproduktion ihre Strafen absaßen. Staffel sechs beginnt wenig überraschend in einem neuen Gefängnis, in das Piper Chapman und ihre Kolleginnen nach dem großen Gefängnisaufstand in Litchfield verfrachtet wurden – eine Hochsicherheitsanstalt.

Schlechte Nachrichten für die Protagonistinnen. Die gute für die Seher: Die gewohnte Erzählweise in großen Bögen mit vielen Rückblenden ist geblieben. Folge eins etwa dreht sich vor allem um die Erlebnisse der psychisch kranken „Crazy Eyes“ während der schweren Zusammenstöße im alten Gefängnis. Zur Erinnerung: Die Frauen hatten einen sadistischen Wärter gefangen genommen und ihn angeschossen. Im neuen Gefängnis haben sie dafür viel Vorschusslorbeer bekommen, auch wenn die Insassinnen dort viel härtere Verbrecherinnen sind. Aber die Ermittlungen darüber, wer für die tödlichen Handlungen verantwortlich ist, dauern noch an.