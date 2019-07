Neu zum Streamen: "Orange Is The New Black", "The Boys" und "Killing Eve"

2. Orange Is The New Black

Nach der siebenten Staffel, die heute (Freitag) bei Netflix startet, ist endgültig Schluss mit „Orange Is The New Black“. Die Serie über das Leben im fiktiven Gefängnis Litchfield ist eine der erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes und machte Frauen unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe, Religion und sexueller Orientierung zu Protagonistinnen.

In den neuen Episoden muss sich Piper ( Taylor Schilling) nach ihrer Entlassung wieder im normalen Leben zurechtfinden – und das, während ihre Ehefrau noch in Haft bleiben muss. Auch der aktuelle Umgang der US-Regierung mit Migranten wird zum Thema.

Was: Orange Is The New Black, Staffel 7

Wann: ab 26. Juli

Wo: Netflix