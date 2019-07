Serienstarts der Woche: Neue Folgen von "Haus des Geldes" und "Public Enemy"

Die Serie lief zunächst im spanischen Fernsehen, bevor sie von Netflix 2017 ins Programm genommen wurde. Dort ging es dann ab durch die Decke. Netflix sah hohe Abrufquoten in Lateinamerika, in Europa, in der Türkei, im Mittleren Osten ... Ein Hit war geboren. Und er wurde Teil der Populärkultur: Im Karneval und zu Halloween sah man Leute in roten Overalls mit Dalí-Masken herumspazieren, die Masken tauchten im Fußballstadion auf, und der prägende Song der Serie, „ Bella Ciao“, wurde in U-Bahnen und auf der Straße gesungen.

Ein gutes Beispiel, um die marktzentrierte Vielseitigkeit von Netflix zu illustrieren: Im Original hieß die Serie „La Casa de Papel“, auf Englisch „Money Heist“, im französischsprachigen Kanada „La Maison de Papier“ (in Frankreich selbst läuft sie unter dem spanischen Titel). Jeder Zuschauermarkt hat seine eigenen Vorlieben, die Linguisten herausarbeiten und bedienen.