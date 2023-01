Laut Monaco Matin soll der Fürst seine Teilnahme an der Gala des 45. Internationalen Zirkusfestivals von Monte Carlo abgesagt haben, welche am Abend des 24. Jänners stattfand. Bei den Feierlichkeiten zur Heiligen Dévote, der Schutzpatronin von Monaco, am 26. und 27. Jänner, werde er auch nicht den Vorsitz führen.

Albert trat zuletzt beim Zirkusfestival von Monaco auf

Der Fürst hat in den vergangenen Tagen gleich mehrere Auftritte absolviert. Am Sonntag, dem 22. Jänner, trat Albert II zusammen mit seinen beiden Kindern beim großen Zirkusfestival von Monaco auf. Am darauffolgenden Tag war er bei der Afterparty des Benefizfußballspiels "Fight Aids Cup 2023" zu sehen.