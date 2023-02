Musiker-Tochter von Gene Simmons hat "ja" gesagt

Sophie Simmons, Musikerin und Tochter von "Kiss"-Rocker - Gene Simmons, hat ihren langj├Ąhrigen Partner James Henderson geheiratet. Laut dem US-People-Magazin gaben sich Braut und Br├Ąutigam am 22. Februar vor 50 G├Ąsten auf dem Anwesen ihrer Familie in Malibu das Ja-Wort. Zuvor besiegelten sie ihre Liebe dem Bericht zufolge auf einem Standesamt in Los Angeles.

Gene Simmons freut sich mit Tochter Sophie

"Wir k├Ânnten nicht stolzer auf unsere Tochter sein", so Gene und Shannon Simmons gegen├╝ber People. "Wir w├╝nschen ihnen ein Leben voller Liebe und Gl├╝ck. Wenn sie auch nur halb so gl├╝cklich sind wie wir, wir die Ehe lange halten." Simmons ver├Âffentlichte Fotos, auf denen sie im Brautkleid zu sehen ist, auf Instagram: