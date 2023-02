Tochter von Eminem heiratet: Wie Verlobter um Segen des Rap-Stars bat

In zahlreichen Songs besang Rapper Eminem seine Tochter Hailie Scott Mathers. So rappte er in seinen bekanntesten Songs ├╝ber sein verpfuschtes Leben, und dass nur die Geburt seiner Tochter ihn ├╝berleben lie├č. Seitdem nimmt sie einen wichtigen Stellenwert in seinem Leben ein. Mittlerweile ist Mathers 27 Jahre alt - und lebt ihr eigenes Leben. Sie hat Psychologie studiert und versucht sich als Influencerin und Podcasterin - ├╝ber drei Millionen Menschen folgen ihr alleine auf Instagram.

Mathers und McClintock: Verlobung Anfang Februar

Auch privat l├Ąuft es gut: Mathers wird ihren langj├Ąhrigen Partner Evan McClintock heiraten. Die frohe Botschaft verk├╝ndete sie Anfang Februar auf Instagram. Auf Bildern ist zu sehen, wie McClintock vor Mathers auf die Knie geht und das Paar im Anschluss mit Schampus anst├Â├čt. Auch der Verlobungsring ist zu erkennen. "Ganz normaler Wochenendr├╝ckblick", kommentierte Mathers ihr Posting. "Ich liebe dich", erg├Ąnzte sie.