Sohn heißt X AE A-XII: Auch Grimes benennt sich jetzt um

Dieser musste erst an die kalifornischen Gesetze angepasst werden und war erst nach einer kleinen Änderung genehmigt worden. Nachdem die enthaltene Zahl "12" durch die römische Variante ersetzt wurde, stand fest: Der Bub von Claire Elise Boucher - wie Grimes bürgerlich heißt - und Tesla-Chef Elon Musk wird offiziell "X Æ A-Xii" (kurz: "X") genannt.

Ihr Künstlername wurde der frischgebackenen Mama nun offenbar auch zu langweilig.

Aus Grimes wird "C"

Wie sie der New York Times erzählte, nenne sie sich nun schlicht "C" - in Anlehnung an die Lichtgeschwindigkeit, die in Formeln mit ebendiesem Buchstaben gekennzeichnet wird. Auch auf ihren Erziehungsstil ging die 32-Jährige ein. "Ich habe 'Apocalypse Now' mit meinem Baby gesehen", so die Sängerin. "Er steht auf radikale Kunst."

Problematisch empfinde sie das nicht. Auch mit herkömmlichen Kinderliedern könne "C" nichts anfangen. "Ich möchte nicht, dass die Einführung in diese Welt zielloser Mist ist", so Grimes. "Ich beleidige keine Babys (...), aber ich habe das Gefühl, aus dem 'Hier sind ein Zebra und ein Bär in Pastellfarben'-Ding heraus zu wollen." Ihr Sohn X habe ihr bereits dabei geholfen, ein eigenes Schlaflied zu schreiben. "Babys haben Geschmack", so C. "Sie mögen manche Dinge und andere wiederum nicht. Sie haben Meinungen."