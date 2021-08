Der jüngste Sohn von Sophia und Carl Philip von Schweden wurde am Samstag, den 14. August, im engsten Familien- und Freundeskreis in der Schlosskirche von Drottningholm getauft. Prinz Julian Herbert Folke hatte am 26. März in Stockholm das Licht der Welt erblickt. Als Julians Taufpaten wurden Johan und Stina Andersson, Jacob Högfeldt, Frida Vesterberg - allesamt Freunde der Familie - und Carl Philips Cousin Patrick Sommerlath auserwählt. Bei seiner Taufe brach das schwedische Königshaus mit einer langjährigen Tradition und verzichtete auf eine Live-Übertragung. Stattdessen wurde am Sonntag lediglich eine Zusammenfassung ausgestrahlt. Und so freudig der Anlass auch war - bei der Taufe wurde an ein trauriges Ereignis erinnert.

Rührende Hommage an verstorbenen Avicii

Prinz Carl Philip und seine Ehefrau Sofia gedachten bei der Zeremonie ihrem verstorbenen Freund, Star-DJ Avicii. Der schwedische Musiker, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß, war 2018 unter tragischen Umständen verstorben. Beim Taufgottesdienst ließen Julians Eltern seinen Hit "Hey Brother" abspielen, und zollten Avicii damit Tribut.