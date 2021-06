Natürlich wie nie: Prinzessin Sofia meldet sich mit neuer Frisur aus Babypause

Am 26. März sind Prinz Carl Philip und Sofia von Schweden zum dritten Mal Eltern eines Sohnes geworden: Nach Gabriel und Alexander macht der kleine Julian, Herzog von Halland, das Familienglück des Paares komplett. Nach der Geburt hat sich Sofia in den vergangenen Monaten rar gemacht. Nun meldet sie sich auf Instagram aus der Babypause - und überrascht mit einer neuen Frisur.

Prinzessin Sofia von Schweden überrascht mit neuem Look

In einem gemeinsamen Posting präsentieren sich Carl Philip und Sofia ganz entspannt, in legerer Sommerkleidung. Sofia trägt ein grünes Blumenkleid. Ihr Mann ließ sich in einem weißen Hemd und blauen Shorts ablichten. Dabei sticht ein Detail besonders ins Auge: Prinzessin Sofia hat eine neue Frisur. Sie trägt jetzt einen langen Pony, der ihr Gesicht schmeichelhaft umspielt. Die Haare trägt die dreifache Mama auf dem neuen Foto offen und verzichtet ganz auf Make-up - passend zu dem Foto-Shooting in der Natur.