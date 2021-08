Schwedens kleiner Prinz Julian wurde getauft

Der jüngste Sprössling von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia heißt Prinz Julian Herbert Folke und erblickte am 26. März in Stockholm das Licht der Welt. Der Neffe von Kronprinzessin Victoria ist Herzog von Halland und nimmt hinter seinen beiden älteren Brüdern Platz sieben der schwedischen Thronfolge ein, wie das schwedische Königshaus mitgeteilt hatte. Heute Samstag (14.8.) wurde er im engsten Familien- und Freundeskreis in der Schlosskirche von Drottningholm getauft. Als Julians Taufpaten sollen Johan und Stina Andersson, Jacob Högfeldt, Frida Vesterberg - allesamt Freunde der Familie - und Carl Philips Cousin Patrick Sommerlath auserwählt worden sein.