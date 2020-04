Auch Royals können anpacken: Prinzessin Sofia putzt im Krankenhaus

"Dass ich in den schweren Zeiten die Möglichkeit habe zu helfen, gibt mir unglaublich viel", schrieb Sofia dazu auf Instagram.

Im Sophiaheim in Stockholm wird sie vor allem einfachere Pflegeaufgaben und Reinigungsarbeiten übernehmen. Direkt am Patienten dürfen sie und ihre Mitstreiter allerdings nicht arbeiten. „Aber sie können medizinisches Equipment desinfizieren, Schichten in der Küche übernehmen und putzen“, so eine Sprecherin der Klinik.