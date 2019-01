So wirkte sich Charles' Kinderstube auf sein Beziehungsleben aus

Royals-Expertin Ingrid Seward sprach darüber, wie das Verhältnis zwischen Queen Elizabeth II. (92) und Prinz Charles (70) wirklich aussieht - und resümierte, inwiefern diese Beziehung die Ehe des Thronfolgers mit Prinzessin Diana (†36) beeinflusste.

Queen Elizabeth II.: Zu beschäftigt für die Probleme ihrer Kinder

Oft sei der Queen zwischen den offiziellen Terminen wenig Zeit für ihre Kinder geblieben. Das enthüllte die Autorin der Biografie "The Queen's Speech: An Intimate Portrait of the Queen in Her Own Words". "Es war nicht verwunderlich, dass die Queen für die Probleme ihrer Kinder zu beschäftigt war", schrieb die Royals-Expertin dort.