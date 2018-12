Dianas Freundin enthüllt, wie Harry von Charles' Affäre erfuhr

Ihre Affäre hielten Herzogin Camilla (71) und Prinz Charles (70) nicht nur vor dessen Frau Diana geheim. Auch ihre gemeinsamen Söhne, Prinz William und Prinz Harry, ahnten lange Zeit nichts von der Liebschaft ihres Vaters.

Harry ahnte nichts vom Ehebruch seines Vaters

Vor allem für Harry dürfte diese Enthüllung schwer zu verkraften gewesen sein. Denn wie Express nun berichtet soll Williams jüngerer Bruder von der Liebschaft seines Vaters ausgerechnet über das Fernsehen erfahren haben.

Der Prinz war gerade einmal zwölf Jahre alt, als sich seine Eltern 1996 zwei Jahre nach ihrer Trennung amtlich scheiden ließen. Über Charles' Beziehung zu Camilla wusste er damals noch nichts.

Dianas gute Freundin erzählt in der Amazon Prime-Doku " Diana: The Woman inside", dass sie gerade mit Lady Di telefonierte, als diese zusammen mit Harry und William vor dem Fernseher saß und die Abendnachrichten sah.

" Diana rief mich an und fragte mich: 'Siehst du gerade fern? Trevor McDonald in 'The Monarchy Debate' ?", so Simmons. Gemeint war eine TV-Debatte mit dem britischen Fernsehmoderator Trevor McDonald, in der darüber diskutiert wurde, ob die Monarchie in Großbritannien abgeschafft werden sollte.