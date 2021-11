So sieht Michael Jacksons Sohn Prince heute mit 24 Jahren aus

Prince Michael Jackson, Sohn des 2009 gestorbenen "King of Pop", ist erwachsen geworden. Er war erst 12 Jahre alt, als sein Vater im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einem tödlichen Mix von Medikamenten starb. Jackson hat seinem erstgeborenen Sohn viel vererbt - doch seine größten Talente gehören nicht dazu. "Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann gar nichts davon", sagte er 2017 in der britischen TV-Show "This Morning". "Ich habe es versucht und es ist peinlich - wir können nicht darüber reden", so Jackson lachend.