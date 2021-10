Gruselig: Was man als Geisterjäger so alles erlebt

„Würde ich dem Betroffenen bestätigen, dass es bei ihm spukt, fühlt er sich unwohler, was bis zum Auszug führen kann, und das ist nicht Ziel unserer Tätigkeit. Ziel ist, dass sich die Person zu Hause wieder wohlfühlt, gerne zu Hause wohnt und man so ein sicheres Umfeld schafft. Und so versuchen wir, der Frage auf den Grund zu gehen, weshalb nimmt diese Person den Spuk wahr. Was ist passiert? Hat das bauliche Ursachen oder hat das psychische Ursachen?“, erklärt er.

Energien in irgendein Licht zu komplimentieren, wie man es gerne vor allem in Film und im Fernsehen sieht, funktioniert laut Gabler nicht. „Ich bin nicht der Meinung, dass ein Lebender wirklich die Fähigkeit hat, Energien irgendwohin zu schicken.“

