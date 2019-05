"Skinny Bitch"-Workout: Meghan setzt auf bizarres Training

Es gilt als das härteste Workout, das die Promiwelt derzeit zu bieten hat: Das VIP-Trainingsprogramm des Londoner Trainers Russell Bateman zählt Stars wie Ellie Goulding, Nicole Scherzinger und Suki Waterhouse zu seinen begeisterten Anhängerinnen. Auch Herzogin Meghan soll nach eigenen Angaben ein Fan des Promi-Trainiers sein. Man kann davon ausgehen, dass sie nach der Geburt ihres ersten Kindes neben Yoga auf Russells Trainingsmethode setzen wird.

Meghan schwört auf umstrittene "Skinny Bitch"-Workouts

Bereits 2017 hatte Meghan im Gespräch mit Women's Health verraten: "Ich will unbedingt eine Klasse von Russell buchen, wenn ich wieder in London bin." Nach ihrem Umzug nach England wurde berichtet, dass sie sich regelmäßig aus dem Palast schleiche, um an Russells sogenannten "Skinny Bitch Collective"-Trainingseinheiten teilzunehmen.



Doch das von Bateman ins Leben gerufene "Skinny Bitch Collective", das nur exklusive Mitgliedern vorbehalten ist und sich ausschließlich an Frauen richtet, gilt als äußerst umstritten.

Bei seinem Workout-Stunden will der Bergünder Frauen an ihre Grenzen bringen. Er habe kein Interesse daran, "aus übergewichtigen Menschen etwas weniger übergewichtige zu machen", hatte Russell kürzlich gegenüber dem W Magazine erklärt. Für ihn bestehe die Herausforderung darin, "denen, die ohnehin schon gut aussehen, zu einem epischen Look zu verhelfen." Daher auch der Name seines Trainings-Programms, bei dem Russell seine Anhängerinnen regelmäßig bis zum Kollaps antreibt.