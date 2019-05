Wie Meghan mit den royalen Traditionen bricht

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Catherine, Herzogin von Cambridge, perfekt gestylt und strahlend schön vor das Londoner St. Mary’s Spital trat, um der jubelnden Menge ihren kleinen Prinzen zu präsentieren. Nur sieben Stunden, nachdem dieser im noblen Lindo Wing das Licht der Welt erblickt hatte.

Ihre Schwiegermutter Diana ließ sich nach der Entbindung von Prinz William im Jahr 1982 immerhin zwölf Stunden Zeit, ehe sie im schicken Kleid erschöpft in die Kameras lächelte.

Digitale Verkündung

Gebären, Stylen, Foto machen: Das durchgetaktete Baby-Protokoll ihrer angeheirateten Verwandtschaft interessierte Meghan herzlich wenig – wie sie vor der Geburt bekannt gab. Ein postnataler Fototermin passt so gar nicht ins Weltbild der bekennenden Feministin. Und so ist es auch: Das Paar freue sich über das Interesse und die Unterstützung der Öffentlichkeit, hieß es auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals gleich nach der Geburt. Weitere Informationen zu „Baby Sussex“ werde es in den kommenden Tagen geben.