Showbiz-Expertin übt Kritik: Hat Prinz Harry seinen Tiefpunkt erreicht?

In den vergangenen Monaten hat Prinz Harry ja mit so mancher Aussage für Aufsehen gesorgt. So wurden seine kritischen Worte über die Royal Family von der britischen Boulevardpresse nicht gerade wohlwollend aufgenommen. Auch seine Memoiren, die im kommenden Jahr erscheinen sollen, sorgen bereits im Vorfeld für Wirbel. Nun wird aber ausgerechnet ein kurzer Cameo-Auftritt des Prinzen in einem Video, welches die Sussexes anlässlich von Meghans 40. Geburtstag aufgenommen hatten, als neuester Tiefpunkt des 36-Jährigen gewertet.

Hat sich Harry zum Clown gemacht?

Während seine Ehefrau im gemeinsamen Haus in Kalifornien am Schreibtisch sitzt und mit US-Komikerin Melissa McCarthy über die Situation arbeitsloser Frauen spricht und ihr neues Projekt "40x40" bewirbt, sieht man in dem Video im Hintergrund Harry vor dem Fenster mit Bällen jonglieren. Eine witzige Einlage, die bei Royal-Experten jedoch für Kopfschütteln sorgt.