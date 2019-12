Shay Mitchell weist Mom-Shamer zurecht

Erst Ende Oktober bekam Shay Mitchell (" Pretty Little Liars") ihr erstes Kind. Auf Instagram versorgt die Schauspielerin ihre Follower seitdem regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben als frischgebackene Mama. Zuletzt postete sie ein bei einem professionellem Shooting entstandenes Bild, auf dem sie Töchterchen Atlas Noa stillt und dabei stolz in die Kamera blickt. Großteils gab es positive Rückmeldung vonseiten ihrer Fans, nur vereinzelt äußerten einige Kritik, die Schauspielerin würde "zu viel Haut zeigen".

Irrationale Kritik

Eine Person hatte offenbar gar ein Problem damit, dass Mitchell in die Kamera schaute, während sie ihr Kind hielt. Die 31-Jährige fand aber die passenden Worte, um auf den irrationalen Vorwurf einzugehen - und wies die Mom Shamerin so zurecht. "Ich habe den Teil in den Baby-Büchern wohl überlesen, wo erklärt wird, dass ich besser Augenkontakt mit meiner Tochter halte, während sie trinkt - anstatt den tollen Moment einzufangen, den wir hatten. Bitte lass mich doch wissen, wo ich dein Elternhandbuch downloaden kann - ich fange gleich damit an", so Mitchell, die viel Zuspruch ihrer Fans für ihren Konter bekam. Es sei schlicht falsch, eine Mutter daran zu messen, ob sie für den Bruchteil einer Sekunde in die Kamera blickt, genauso wie sie dafür zu kritisieren, dass sie ihr Kind nicht ununterbrochen anschaut. Jene Menschen, die sich bemüßigt fühlen, junge Mütter zu kritisieren, sollten sich schlicht um ihre eigenen Dinge kümmern, so ein weiterer Kommentar.