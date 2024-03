Shakira nach Trennung von Piqué "frei": "Der Ehemann hat mich runtergezogen"

Die Zeit der Trauer ist vorbei. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Lebensgefährten Gerard Piqué , einem Steuerprozess in Spanien und dem Umzug nach Miami meldete sich Weltstar Shakira im März mit ihrem ersten Album seit sieben Jahren zurück.

"Ich habe die Tränen in Diamanten verwandelt", sagt die 47-jährige Kolumbianerin. "Ich habe meine Erfahrungen des Lebens genommen, sie verarbeitet und in Kreativität umgemünzt."

Shakira: "Bin jetzt frei"

In der Show von US-Talkmaster Jimmy Fallon geht sie noch weiter. Sie fühle sich nun "frei", so Shakira. "Ich habe hier und da Musik veröffentlicht, aber es war wirklich schwer für mich, ein Gesamtwerk zusammenzustellen", so die Sängerin. "Ich hatte keine Zeit. Es war der Ehemann-Faktor. Jetzt bin ich ohne Mann. Ja, der Ehemann hat mich runtergezogen. Jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich wirklich arbeiten", schildert sie. Sehen Sie hier Shakiras Gespräch mit Jimmy Fallon: