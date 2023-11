Shakira steht ab heute wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs in Spanien vor Gericht

In Spanien beginnt am Montag ein Prozess gegen Popsängerin Shakira wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Die Kolumbianerin ("Waka Waka", "Hips Don't Lie") muss am ersten Verhandlungstag persönlich vor dem Landgericht in Barcelona erscheinen. Der 46-Jährigen wird vorgeworfen, in den Jahren 2012 bis 2014 insgesamt 14,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Die spanische Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro. Shakira hat wiederholt ihre Unschuld beteuert.