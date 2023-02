Shakira: "Könnte meinen Ex umbringen", "liebe ihn trotzdem"

Es ist nicht das erste Mal, dass Sängerin Shakira Anspielungen auf ihre gescheiterte Beziehung mit Gerard Pique zu machen scheint. Während der ehemalige Profikicker diese Woche erstmals über seine neue Freundin Clara Chia Marti in einem Interview gesprochen und dabei angedeutet hat, dass die 23-Jährige in der Beziehung das Sagen hat, äußert Shakira in einem Video auf Social Media bitterböse Rachephantasien.

Neuer Song über Pique und seine Neue?

Ausgerechnet am Valentinstag schien Shakira ihrem Ex Worte in einem neuen Video ein paar hässliche Worte zukommen zu lassen. In dem Clip präsentiert sie sich beim Wischen der Küche, während sie zu SZAs Hit "Kill Bill" die Lippen bewegt. Der Track handelt von einer verschmähten Frau, die sich an einem Ex-Partner rächt.