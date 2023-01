Ob sie sich damit auf die 23-Jährige bezieht, mit der sich Pique schmusend in der Öffentlichkeit gezeigt hatte? Es macht fast den Eindruck.

Die Textzeilen werden noch böser. "Viele [Besuche] im Fitness-Studio. Aber arbeite auch ein bisschen an deinem Gehirn", trällert Shakira weiter.

"Sie hat den Namen einer guten Person", singt die Musikerin. Aber "offensichtlich ist es nicht so, wie es sich anhört."

Für offensichtlich benutzt Shakira das spanische Wort "claramente" - wie Fans auf Twitter feststellen, könnte damit Piques Freundin Clara gemeint sein.

An anderer Stelle singt Shakira, der in Spanien ein Prozess wegen Steuerbetrugs in Höhe von 12 Millionen Pfund droht: "Du hast mir die Schwiegermutter als Nachbarin hinterlassen. Mit der Presse vor meiner Tür und einer Schuld beim Finanzamt."