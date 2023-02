Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: Dekadenz pur am Valentinstag

So teuer der Wein auch gewesen sein mag, den Beckham und Peltz köpften: Modetechnisch gab sich das Paar nicht ganz so super glamourös, sondern verhältnismäßig bescheiden. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos des Paares auf dem Weg ins Lokal. Peltz trug eine glitzernde schwarze Jacke und eine Lederhose. Knallroter Lippenstift und Rouge verliehen ihrem Look das gewisse Etwas. Beckham präsentierte sich im Lässig-Look, mit Jeand und weißem T-Shirt.