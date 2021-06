Seltener Auftritt bei Filmpremiere: Julia Stiles kaum wiederzuerkennen

Bei ihrem jüngsten Auftritt sah Schauspielerin Julia Stiles deutlich anders aus, als es bei ihrer letzten öffentlichen Erscheinung vor einigen Monaten noch der Fall war. Die 40-Jährige besuchte beim Tribeca Film Festival die Premiere ihres bevorstehenden Films "The Good Committee".

Julia Stiles: Seltener Red-Carpet-Auftritt

Stiles präsentierte sich auf dem Red Carpet in einem schwarz-weißen Polka-Dot-Kleid und kombinierte dazu Stiletto-Absätzen. Dazu trug sie sehr natürliches Make-up und offene Haare. Auf Accessoires verzichtete sie völlig, als sie für die Fotografen posierte.

Mit Filmen wie "10 Dinge, die ich an dir hasse" (1999) war der Tochter eines Lehrers und Geschäftsmannes und einer Töpferin der Durchbruch gelungen. In den vergangenen Jahren war Stiles, die seit 2017 mit Preston Cook verheiratet ist und einen Sohn hat, aber nicht mehr in allzu vielen Filmen zu sehen. Von 2017 bis 2020 wirkte sie zuletzt in der Serie "Rivera" mit.