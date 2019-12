Julia Stiles: Welcher Dreh mit Heath Ledger ihr unvergessen blieb

Der "Brokeback Mountain"-Star Heath Ledger war im Jänner 2008 mit nur 28 Jahren an einer versehentlich eingenommenen Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente gestorben. Hollywood reagierte damals entsetzt auf seinen Tod. "Ich hatte so große Hoffnungen für ihn", sagte Schauspieler und Regisseur Mel Gibson. Es sei ein tragischer Verlust, dass er in so jungem Alter sein Leben verloren habe. Auch Nicole Kidman nannte den Tod von Ledger eine "schreckliche Tragödie". Bis heute erinnern sich seine Leinwandkollegen immer wieder öffentlich an ihn. Erstmals stand Ledger in seiner australischen Heimat vor der Kamera.

In Hollywood drehte er 1998 die Komödie "10 Dinge, die ich an dir hasse", in der er gemeinsam mit Schauspielerin Julia Stiles spielte. Über 20 Jahre ist die Zusammenarbeit also her, doch auch sie erinnert sich gerne an die Zeit zurück. In der Show von US-Talker Andy Cohen verriet Stiles, welcher Drehtag ihr bis jetzt unvergessen blieb. Demnach sei jene Szene, in der Ledgers Figur der ihren ein Ständchen sang, besonders eindrucksvoll für sie gewesen. "Es ist meine Lieblingserinnerung, er war einfach phänomenal", erzählte sie Cohen in "Watch What Happens Live". Niemand wusste, was für eine tolle Stimme er hatte. Er ging echt aufs Ganze und ich war dabei", ergänzte sie.

Die Frage, ob es denn ihre Idee gewesen war, dass Ledger den Frankie Valli-Song "Can't Take My Eyes Off Of You" zum Besten geben sollte, verneinte sie. "Es war definitiv nicht meine Idee. Ich wünschte, es wäre so", so Stiles.