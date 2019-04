Heath Ledger: Erinnerung an einen Großen

Am darauffolgenden Tag war eigentlich ein Treffen mit Steven Spielberg geplant gewesen. Thema war das Filmprojekt " Chicago Seven", das den 68er-Politprozess gegen die Revoluzzer Abbie Hoffman und Jerry Rubin aufarbeiten wollte. Ein "Trost": Aus diesem Film wurde bis heute nichts. Kein Trost: Heath Ledgers nunmehr 13-jährige Tochter Matilda Rose sieht zwar aus wie der Papa, muss aber feststellen, dass alle neuen Männer an der Seite von Michelle Williams ihm nicht das Wasser reichen können. So wie auch Filmstars, die seither die Leinwand beherrschen - Ryan Gosling, Ryan Reynolds oder Bradley Cooper - nicht auch nur annähernd an sein Jahrhundert-Talent heranreichen.

Nun ist Joaquin Phoenix am Zug, der nach Ledger und Jared Leto in den purpurnen Anzug des Jokers steigt. Ob Ledger der bessere Grusel-Clown war oder Phoenix es sein wird, muss jeder für sich entscheiden. Nach Ansicht des brandaktuellen Trailers der Neu-Version von Regisseur Todd Phillips, ist man aber geneigt zu sagen: Heath forever! Der neue Joker kommt Mitte Oktober in die Kinos!