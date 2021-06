Drastische Gewichtszunahme: So sieht 90er-Star Brendan Fraser nicht mehr aus

Ende der 90er zählte Brendan Fraser zu den bekannteste Komödiendarstellern Hollywoods. Doch nach erfolrgreichen Produktionen wie "George, der aus dem Dschungel kam" (1997), "Steinzeit Junior" (1992) und dem Blockbuster "Die Mumie" (1999) wurde es für viele Jahre still um den einstigen Hollywoodliebling.

Brendan Fraser zeigt sich verändert auf dem Red Carpet

2021 kehrt Brendan Fraser auf die Leinwand zurück. Laut Deadline wird er unter anderem die Rolle des Charlie in Darren Aronofskys Adaption des Bühnenstücks "The Wale" von Samuel D. Hunter spielen.

Nun hat der inzwischen 52-Jährige beim Tribeca Film Festival einen seltenen Red Carpet-Auftritt absolviert. Fraser besuchte die Premiere des neuen Steven Soderbergh-Films "No Sudden Move in New York City", in dem er in ebenfalls einer der Hauprtollen zu sehen ist. Fraser präsentierte sich zusammen mit seinen Co-Stars David Harbour, Jon Hamm von "Stranger Things" sowie Promis wie Lily Allen und Sharen Stone auf dem Red Carpet des Filmfestivals.