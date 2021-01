Brendan Fraser: Comeback für den gefallenen 90er-Star

In den vergangenen Jahren war Fraser hauptsächlich im Serienfach unterwegs. Zu sehen war der 52-Jährige unter anderem in einer Nebenrolle in "The Affair", in der Krimiserie "Trust" oder der Superhelden-Serie "Doom Patrol".

Drei neue Filmprojekte

Nun scheint der gefallene Hollywoodstar an einem Leinwand-Comeback zu basteln - auch wenn sich eines seiner jüngsten Projekte erneut als Flop herausstellte: Bereits 2015 hatte der in Indianapolis, Indiana, geborene Schauspieler gegenüber Deadline bekannt gegeben, die Hauptrolle im Sci-Fi-Streifen "Behind the Curtain of Night" angenommen zu haben. Erschienen ist der Film, der die Geschichte eines Mannes schildert, der zwei Mal seinen klinischen Tod überlebt, dann unter einem anderen Titel ("The Secret of Karma"). Auf die Leinwand hat er es aber nie geschafft. Still und heimlich wurde der neue Fraser-Streifen für 9,99 Euro dem Publikum auf Amazon online zugänglich gemacht. Die Kritiken fielen zudem alles andere als wohlwollend aus.