Selma Blair: Intimes "Portrait einer Lady" im Kampf gegen MS

Die Krankheit nicht mehr verstecken, das ist Blairs Anliegen. Die Schauspielerin will die bei jedem Betroffenen anders und nicht vorhersehbar verlaufende chronische Entzündung sichtbar machen. Bei der Aftershowparty der diesjährigen Oscar-Verleihung erschien sie mit Gehstock, den sie ganz selbstverständlich in ihr Styling integrierte. Blair wurde unter anderem "Eiskalte Engel" oder "Natürlich Blond" bekannt. Aktuell ist sie in der Netflix-Serie "Another Life" zu sehen.