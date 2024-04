Schwerer Unfall in Österreich: Das hat Jochen Schweizer fix nicht gebucht

Der Ex-Investor der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" stürzte ungebremst in Leogang (Salzburg) etwa 100 Meter weit und 15 Meter tief in einen Wald. "Ich glaube, das war mein siebtes Leben! Ich habe jetzt alle verbraucht. Ich bin dem Tod schon einige Male von der Schippe gesprungen. Und dieses Mal wieder", erzählte er der deutschen Bild.

Das Unternehmen "Jochen Schweizer" ist ja bekannt für Erlebnis-Gutscheine - ob Tandemsprung, Paintball, Wildwasser-Tubing und vieles mehr, kann man da verschenken. Viel zu viel Action hatte jetzt der Unternehmens-Chef Jochen Schweizer (67) selbst, denn er verunfallte im Skiurlaub in Österreich schwer.

"Ich bin ungebremst die komplette Distanz geflogen, ohne den Boden zu berühren und in einer etwa sechs Meter großen Baum-Lücke im tiefen Schnee gelandet. Ich hatte bestimmt 100 Sachen drauf. Wenn ich da einen Baum getroffen hätte, ich wäre auf der Stelle tot gewesen."

Sein Schulterblatt wurde in sechs Teile zertrümmert. Er brach sich seinen hinteren Rippenbogen und zwei Sehnen am Oberschenkel im linken Bein sind abgerissen. Zusätzlich erlitt Schweizer auch noch ein handflächengroßes Hämatom am Schädel.

"Ich lag da unten völlig zerlegt. Drei Männer haben mich dann hochgeschleppt. Ich hatte brutale Schmerzen, bin aber auf dem rechten Ski ins Tal gefahren bis zu meinem Haus. Ich habe dann in der Unfallklinik angerufen und gesagt, sie sollen mir einen Krankenwagen schicken."