Die schwedische Prinzessin Madeleine und ihr Mann Christopher O'Neill haben ihr drittes in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Kind bekommen.

Dass es der kleinen Prinzessin schon ganz gut geht, zeigen erste Bilder vom royalen Nachwuchs. Die großen Geschwister Leonore (4) und Nicolas (2) zeigten sich bereits auf Instagram mit dem neuen Familienmitglied. Das Bild wurde auf der offiziellen Seite von Prinzessin Madeleine gepostet, die der Social Media Plattform neu beigetreten ist. Es ist ihr erstes Posting.

Der Name des Mädchen wurde bislang noch nicht bekanntgegeben.

Die Geburt verkündete das Königshaus am Freitag Nachmittag: Das Mädchen wurde in der Nacht um 00.41 Uhr im Danderyds-Krankenhaus in Stockholm geboren. "Es ist eine Tochter. Sie ist 3.465 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß", so die Pressesprecherin.

Am Freitagabend gab es dann auch schon das erste Bild für die Öffentlichkeit von Madeleines Tochter. Geschossen hat das herzige Foto Vater Chris. Die Familie hatte das Krankenhaus schon wenige Stunden nach der Geburt wieder verlassen.

Großeltern haben Winterurlaub abgebrochen

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia reisten schwedischen Medien zufolge extra früher aus dem Winterurlaub heim. "Wir freuen uns sehr darauf, das neue Familienmitglied kennenzulernen", erklärten sie.

Erste Worte von Chris O'Neill

Der stolze Papa erklärte zuvor in einer Presseaussendung: „Wir freuen uns sehr über den Familienzuwachs und dass Leonore und Nicolas ihr lang ersehntes Geschwisterchen bekommen. Sie freuen sich darauf, ihre neue Schwester zu treffen“. Die kleine Prinzessin nimmt Platz zehn in der Thronfolge ein.

Keine Konferenz

Überraschend allerdings: O'Neill wird nicht - wie sonst üblich - eine Pressekonferenz zur Geburt des royalen Nachwuchses geben. Angeblich aus Zeitgründen.

Die Hofsprecherin zu den Medien: „Prinzessin Madeleine und das Kind sind wohlauf und alle sind natürlich sehr dankbar und begeistert von dem neuen Familienmitglied.“

Madeleine (35) und Christopher O'Neill (43) haben bereits zwei Kinder, die vier Jahre alte Leonore und den zweijährigen Nicolas. Es ist das siebente Enkelkind des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf und seiner Frau, Königin Silvia.

Kritik an Madeleine reißt nicht ab

Viele Royal-Fans in Schweden hatten zuvor bekritelt, dass die Prinzessin ihr Kind vielleicht in London bekommt und sich immer mehr vom Königshof distanziert. Doch auch nach der Info, wonach Madeleine in Stockholm gebärt, verstummen die Unkenrufe und Beleidigungen gegen die 35-Jährige nicht.

Vor allem macht die schwedische Klatschpresse gegen sie mobil. Viele rümpfen die Nase, weil sich Madeleine bei öffentlichen Anlässen so selten blicken lässt. Vielleicht aber versöhnt der dritte Nachwuchs in einem Stockholmer Krankenhaus nun die ständigen Kritiker ...

