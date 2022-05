Tiefschlag für Heard: Kate Moss soll bei Depp-Prozess aussagen

Im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard könnte jetzt auch Supermodel Kate Moss aussagen. Die Boulevardzeitung New York Post berichtete am Montag, Depps Anwälte wollten die in den 90er Jahren mit dem Schauspieler liierte Britin am Mittwoch als Zeugin befragen. Auch der Nachrichtensender CNN berichtete, die 48-Jährige solle als Zeugin aufgerufen werden.

Heard brachte vermeintlichen Vorfall mit Moss ins Spiel

Heard hatte während des Prozesses in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia von einem Vorfall berichtet, bei dem Depp Moss eine Treppe heruntergestoßen haben soll. Das ermöglicht es Depps Anwälten, die Model-Legende als Zeugin aufzurufen. Laut New York Post soll Moss per Videokonferenz aussagen. Sie und Depp waren zwischen 1994 und 1997 ein Paar.

Das britische Model zu erwähnen, sei kein besonders kluger Schachzug von Amber Heard gewesen, sagt Anwältin Mitra Ahouraian. "Moss ist angeblich noch mit Johnny befreundet. Ihre Aussage war zuvor nicht erlaubt, weil sie nicht relevant war. Das war ein Fehler, den Heard gemacht hat", sagte diese der New York Post.