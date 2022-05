"Von Anfang an auf einer Mission": Wie berechnend ist Amber Heard wirklich?

Amber Heard und Johnny Depp stehen aktuell in einem längeren Prozess gegeneinander vor Gericht. Täglich häufen sich die Schlagzeilen mit neuen erschütternden Meldungen über das Ex-Paar inklusive detaillierten Einblicken in ihre turbulente Ehe.

"The Hills"-Star Spencer Pratt erinnerte sich in seinem Besuch im Podcast "Juicy Scoop" an eine Begegnung mit der Schauspielerin. Sein Kumpel Brody Jenner, Sohn von Caitlyn Jenner, hatte vor Jahren einmal probiert, die "Aquaman"-Darstellerin zu einem Date einzuladen aber holte sich eine Abfuhr - angeblich weil er ihr nicht berühmt genug war.

Amber Heard: Liebesbeziehungen für die Karriere?

Laut Reality-Star Spencer Pratt dürfte Amber Heard ihre Schauspiel-Karriere genauestens durchdacht haben. In seinem Podcast-Gespräch mit Heather McDonald beschrieb er ein Aufeinandertreffen mit der "Ananas Express"-Darstellerin, als diese gerade ihre ersten Schritte in Hollywood gemacht hatte.