Scheidung: Die vielen Luxus-Immobilien von Hugh Jackman und seiner Frau

Hinzu kommt besagtes Haus in den Hamptons. Das exklusive Anwesen in East Hampton bietet einen unberührten Blick auf das Wasser sowie ein Sportbecken und einen Pavillon. Das Haupthaus ist noch in Arbeit und wird voraussichtlich nicht vor Ende des Jahres fertiggestellt. Die Familie wohnte bisher im Gästehaus.

Außerdem haben Jackman und die Mutter seiner beiden Kinder erst letztes Jahr ein Penthouse in New York City für 21,12 US-Dollar erworben. Die 440 m² große Wohnung im New Yorker Stadtteil Chelsea befindet sich in einem ultraschicken Gebäude mit 57 Wohneinheiten, das bei Noble Black Real Estate gelistet ist. Das Apartment verfügt über vier Schlafzimmern, die um die Gemeinschaftswohnbereiche herum angeordnet sind.

Berichten zufolge hatte Jackman im Jahr 2018 außerdem mit einem Grundstück in Sydneys Dover Heights geliebäugelt. Furness wurde bei einem Besichtigungstermin gesichtet - ob sie das Grundstück gekauft haben oder nicht, ist nicht offiziell bekannt.