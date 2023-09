Ex-Frau äußerte sich zu Gerüchten um Hugh Jackmans angebliche Homosexualität

Das Paar ging zusammen durch dick und dünn und bewies immer wieder Zusammenhalt - auch in Bezug auf Gerüchte um Jackmans sexuelle Orientierung. Deborra-Lee Furness sah sich immer wieder mit Spekulationen konfrontiert, Jackman sei eigentlich homosexuell und ihre Ehe lediglich ein Deckmantel. Laut Us Weekly habe es eine Zeit gegeben, in der Jackmans Frau große Probleme mit den Unkenrufen gehabt haben soll. "Es beschäftigt sie", gab Jackman 2013 in einem Interview zu.