Ashton Kutcher: Konsequenzen nach Unterstützung für Sexualstraftäter

Der Schauspieler trat am Donnerstag in einem Brief an seine Vorstandsmitglieder zurück, nachdem es in jüngster Zeit heftige Gegenreaktionen wegen seiner Unterstützung des verurteilten Vergewaltigers Danny Masterson gegeben hatte, berichtet Page Six.

"Nachdem meine Frau und ich mehrere Tage lang zugehört, persönlich reflektiert, gelernt und mit Überlebenden sowie den Mitarbeitern und der Führung von Thorn gesprochen haben, habe ich beschlossen, dass es für mich die verantwortungsvolle Aufgabe ist, mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender zurückzutreten", wird aus dem Schreiben des 45-Jährigen zitiert.

Kritik für Unterstützung für Danny Masterson

Kunis und seine Ehefrau Mila Kutcher standen vor wenigen Tagen im Zentrum einer Kontroverse. Das Paar hatte sich für Danny Masterson starkgemacht, der zusammen mit ihnen in der Sitcom "Die wilden Siebziger" mitgespielt hatte. Masterson wurde am 7. September wegen zweifacher Vergewaltigung zu mindestens 30 Jahren Haft verurteilt.