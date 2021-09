Schauspielerin Kaley Cuoco und Karl Cook überraschend getrennt

Die amerikanische Schauspielerin Kaley Cuoco und der Profireiter Karl Cook haben sich getrennt. "Trotz tiefer Liebe und Respekt füreinander" hätten "ihre Wege sie in unterschiedliche Richtungen geführt", schrieben sie in einem Statement, aus dem das People-Magazin zitiert.

Trennung im Guten

"Wir haben beide viel von unserer Reise öffentlich geteilt. Obwohl wir diesen Aspekt unseres Privatlebens lieber privat halten würden, wollten wir ehrlich sein. Es gibt keine Wut oder Feindseligkeit, ganz im Gegenteil." Weitere Details zum überraschenden Beziehungs-Aus würde es nicht geben. Cuoco und Cook hatten sich 2017 verlobt und 2018 geheiratet.

Beruflich läuft es gut bei Cuoco. Zuletzt trat sie in der Serie "The Flight Attendant" (Die Flugbegleiterin) in der Hauptrolle auf. Die Serie war zuerst in den USA beim Streaminganbieter HBO Max zu sehen, in Österreich ist sie auf der Amazon-Plattform "Prime Video" abrufbar.