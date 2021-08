Kaley Cuoco möchte bei Olympischen Spielen geschlagenes Pferd kaufen

Verheiratet ist sie mit Karl Cook. Er verdient er seine Brötchen als Reiter - und das höchst erfolgreich. Auch seine Mutter Signe Ostby ist Reiterin und besitzt laut Medienberichten mehrere der Pferde, auf denen er bei Wettbewerben antritt. Die Tiere spielen im Leben der gesamten Familie eine große Rolle.

Cuoco trat zuletzt in der Serie "The Flight Attendant" (Die Flugbegleiterin) in der Hauptrolle auf. Die Serie war zuerst in den USA beim Streaminganbieter HBO Max zu sehen, in Österreich ist sie auf der Amazon-Plattform "Prime Video" abrufbar.