Butler: Prinzessin Diana wollte nach Charles wieder heiraten - aber nicht Dodi

Am 31. August jährte sich der tragische Unfalltod von Prinzessin Diana zum 24. Mal. Die Mutter der Prinzen William und Harry war in der Nacht zum 31. August 1997 in Paris auf der Flucht vor Paparazzi tödlich verunglückt.

Mit ihr im Auto war ihr damaliger Lebensgefährte Dodi Al-Fayed, der bei dem Unfall ebenfalls ums Leben kam. Al-Fayeds Vater Mohamed Al-Fayed hatte wiederholt behauptet, sein Sohn und Diana seien sogar verlobt gewesen. Wie die deutsche Bild-Zeitung nun berichtet, hätte Diana nach der unglücklichen Ehe mit Prinz Charles auch gerne wieder geheiratet - nicht aber Al-Fayed. Das behauptet zumindest Dianas langjähriger Butler Paul Burrell. Demnach soll die "Königin der Herzen" ihr Herz nachhaltig an den pakistanischen Herzchirurgen Hasnat Khan verloren haben, mit dem sie bis 1997 zusammen war: "Hasnat war die Liebe ihres Lebens", wird Burrell von Bild zitiert.