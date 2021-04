Prinzessin Diana offenbarte in Brief die Wahrheit über Scheidung von Charles

Am Abend desselben Tages soll Dianas langjähriger Butler einen an ihn adressierten Brief gefunden haben, in dem sie ihre Gefühle gegenüber ihrem Ex-Mann offenbart. Paul Burrell arbeitetet viele Jahre für Diana - von 1987 bis zu ihrem tragischen Tod im Jahr 1997. Die beiden verbindet stets mehr als eine Geschäftsbeziehung: Als enge Vertraute soll sie ihm intime Einblicke in ihr Privatleben gegeben auch.

"Ich wollte die Scheidung nicht"

Auch am Tag der Scheidung von Prinz Charles sollen sie zunächst ein ausführliches Gespräch geführt haben. Dann soll Burrel im Ankleidezimmer Dianas die an ihn gerichtete Notiz gefunden haben. Was die Prinzessin darauf schrieb, enthüllte Paul Burrell bereits Wort für Wort in seinem Buch "Im Dienste meiner Königin". "Es ist der 28. August 1996 - heute wurde das Ende einer fünfzehnjährigen Ehe besiegelt. Ich wollte diese Scheidung nicht und träumte immer von einer glücklichen Ehe mit liebevoller Fürsorge von Charles. Auch wenn es nicht sein sollte, wir haben zwei wundervolle Buben, die von ihren Eltern sehr geliebt werden. Ein Teil von mir wird Charles immer lieben, aber wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass er sich um mich kümmert und stolz auf meine Arbeit ist."

Hauptgrund für das Scheitern der Beziehung, so stellte es Diana einst in einem Aufsehen erregenden BBC-Interview dar, war Charles Untreue mit Camilla Parker-Bowles. "Wir waren zu dritt in dieser Ehe, es war ein bisschen eng", sagte Diana bei dem Interview in die Kamera, das zur besten Sendezeit im britischen Fernsehen gesendet wurde. Die Royals waren über so viel Offenheit über eine private Angelegenheit entsetzt.