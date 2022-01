Sarah Paulson: Liebeserklärung zum 79. Geburtstag von Partnerin Holland Taylor

Sarah Paulson und "Two and a Half Men"-Star Holland Taylor sind seit 2015 ein Paar. Am Wochenende ehrte die "American Horror Story"-Darstellerin ihre Partnerin mit einer süßen Liebesbotschaft zu ihrem 76. Geburtstag auf Social Media.

Sarah Paulson über Holland Taylor: "Liebe meines Lebens"

Sarah Paulson gratulierte ihrer Lebensgefährtin auf Instagram zu ihrem neuen Lebensjahr. Auf Instagram teilte die 47-Jährige ein Bild von Holland Taylor und fügte eine Liebeserklärung zu ihren Glückwünschen hinzu.