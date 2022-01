Nach Bussi-Foto mit Yung Hurn: Palina Rojinski ist verlobt

2019 postete Rojinksi Impressionen aus ihrem Thailand-Urlaub - den sie offenbar zusammen mit Yung Hurn verbracht hatte. Darunter auch einen Clip, in dem Palina und Yung gemeinsam in einer Bar sitzen und zu Stevie Wonders Hit "I Just Called To say I Love You" abgehen.

Was ebenfalls für Gesprächsstoff sorgte, war ein Bussi-Foto, auf dem der Rapper der Moderatorin einen Kuss auf die Wange drückte und das Rojinski in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story veröffentlicht hatte. Als die Moderatorin im Winter 2019 in den österreichischen Bergen urlaubte, wurden die anhaltenden Gerüchte um eine vermeintliche Romanze mit Yung Hurn erneut aufgewärmt. Offiziell wurde die Beziehung aber nie bestätigt.