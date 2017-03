Sarah Lombardi: Neue Kussbilder mit Affäre

Vor einigen Tagen erst gab Sarah Lombardi zu: „Ich bin glücklich, dass es ihn gibt." Er sei eine wichtige Stütze in ihrem Leben. Die Sängerin sprach über Michal T., den Mann mit dem sie Pietro Lombardi betrogen hat. Die Affäre mit ihm dürfte nun tatsächlich zu einer Beziehung werden, auch wenn die 24-Jährige das noch nicht offiziell bestätigt hat.

Bei einem Faschingsumzug in Köln wurden die beiden mit Lombardis Sohn Alessio gesichtet. Die beiden wirkten vertraut, wie eine Familie. Und dann gibt es auch einen Kuss, wie ein Foto von Sarah und Michal beweist, das RTL veröffentlichte.

"Nur am Knutschen und Umarmen"

Am Abend wurden die beiden dann auch noch in einer Bar gesichtet. Ein Augenzeuge verrät In Touch, dass sie "nur am Knutschen und am Umarmen waren."

Bei den vielen Negativ-Kommentaren der Sängerin gegenüber, braucht sie einen stützenden Partner wohl mehr denn je. Noch immer muss sich die junge Mutter Hass-Postings von ehemaligen Fans anhören, weil sie Pietro betrogen hat. Nur schwer kommt sie mit den vielen Beleidigungen klar, wie sie selbst zugibt.

Obwohl wohl gar nicht wenige eine Krise, einen Betrug oder eine Scheidung selbst durchmachen ...