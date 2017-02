Nein, sie ist nicht schwanger. Sarah Lombardi dementierte nun Schwangerschaftsgerüchte, nachdem sie erklärte, sich noch ein Baby zu wünschen.

Nach ihrer Aussage wurde sofort spekuliert, ob die Sängerin von ihrer Affäre Michal T. schwanger ist. Viele positive Schlagzeilen gab es in letzter Zeit nicht im Bezug auf die 24-Jährige. Nach der Trennung von Pietro schlugen sich die gemeinsamen Fans der Lombardis mehrheitlich auf die Seite des gehörnten Ehemanns.

Sarah wird im Netz seither heftig beleidigt. "Schlampe" und "Miststück" sind noch die nettesten Anfeindungen in den unzähligen Hass-Postings. Die junge Mutter gibt sich nun aber kämpferisch. Sie will sogar die Reality-Show weiterführen, die Pietro und Sarah in der Vergangenheit bei ihrem Familienalltag zeigten.

"Viele wünschen sich, dass ich daran zerbreche, aber ich bin stark genug, um das durchzustehen", so die Sängerin.

Sarah will ihren Ruf wieder herstellen und an ihrer eigenen Karriere arbeiten. Der Sender RTL 2 bestätigte der Bild Zeitung, dass man weiter mit Sarah zusammenarbeiten wird. Und Pietro? Der beweist sich nun bald am Tanzparkett der Show "Let's Dance", wo Sarah im Vorjahr noch von Fans umjubelt wurde.