Sarah Lombardi: Erstes Statement nach ihrem Sieg bei "The Masked Singer"

Für Sarah Lombardi läuft es derzeit äußerst prächtig: Erst vor Kurzem hat sich die deutsche Musikerin verlobt. Und am Dienstagabend konnte sich Lombardi, verkleidet als Skelett, im Finale der ProSieben-Show "The Masked Singer" nach sechs Wochen des Rätselratens gegen ihre Konkurrenten, das Erdmännchenpaar, den Anubis, das Nilpferd und das Alien durchsetzen und den Sieg holen.

Sarah Lombardi über Sieg bei "The Masked Singer"

Über ihren Triumph freut sich die 28-Jährige in einer Instagram-Story.

"Leute, ich kanns nicht glauben - endlich darf ich reden und ich bin so dankbar dafür, dass ihr für mich gestimmt habt, dass ihr mich gewählt habt", frohlockt die Sängerin. "Ich bin so dankbar, dass ich auf dieser Bühne stehen durfte. Dass ich zeigen konnte, was in mir steckt und dass ich hoffentlich ganz viele Emotionen bis nach Hause gebracht habe."