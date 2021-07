Sarah Ferguson: Erneute Hochzeit mit Prinz Andrew?

Es war eine Hochzeit wie aus dem Märchenbuch, als sich Prinz Andrew am 23. Juli 1986 in der Westminster Abbey mit Sarah Ferguson traute. Von Dauer war die Ehe der beiden aber nicht: 1992 trennte sich das Paar, das zwei gemeinsame Töchter (Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice) hat. 1996 wurde die Ehe geschieden. Trotz Trennung leben "Fergie" und der Queen-Sohn aber weiterhin zusammen in der Royal Lodge in Windsor. Die enge Freundschaft und die Wohnsituation des Ex-Paares hat immer wieder für Gerüchte gesorgt. Unter anderem wurde schon oft spekuliert, ob denn die Yorks vielleicht wieder auf romantischer Ebene zueinander finden könnten.

Sarah Ferguson spricht über ihre Beziehung zu Prinz Andrew

In einem Interview hat Ferguson nun über ihre ungewöhnliche Beziehung zu ihrem Ex-Mann gesprochen. Dabei wurde sie auf die Gerüchte angesprochen, ob sie sich vorstellen könnte, ihren Ex-Gatten noch einmal zu heiraten. Eine Sache, die "Fergie" zwar nicht bejahte, aber auch nicht ganz auszuschließen scheint.

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir mit der Art und Weise, wie wir gerade sind, zufrieden sind", erzählte die 61-Jährige gegenüber The Telegraph, als sie zu ihrem Verhältnis zu Andrew befragt wurde. "Wir sagen immer, dass wir das zufriedenste geschiedene Paar der Welt sind. Wir sind miteinander geschieden, nicht voneinander", fügte sie scherzend hinzu.